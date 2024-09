D18 DIRAMAZIONE DI ROMA NORD: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA SETTEBAGNI E CASTELNUOVO DI PORTO IN DIREZIONE DELLA A1 MILANO-NAPOLI PER INCIDENTE

Roma, 22 settembre 2024 – Poco dopo le 7:00, sulla D18 Diramazione di Roma nord, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Settebagni e Castelnuovo di Porto in direzione della A1 Milano-Napoli, a causa di un incidente che ha visto coinvolte più autovetture all’altezza del km 16.



Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.



Attualmente, nel tratto interessato, il traffico è bloccato e si registra 1 km di coda in direzione della A1 Milano-Napoli.



Chi viaggia in direzione della A1 Milano-Napoli, deve uscire a Settebagni e, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, può rientrare in D18 Diramazione di Roma nord a Castelnuovo di Porto.