D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE L’ALLACCIAMENTO A14 VERSO ANCONA

Roma, 23 agosto 2024 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 26 alle 6:00 di martedì 27 agosto, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A14 Bologna-Taranto, per chi proviene da Ravenna ed è diretto verso Ancona.

In alternativa si consiglia di uscire in A14 alla stazione di Imola, al km 50+000, per rientrare dalla stessa stazione in direzione di Ancona.