D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A14-LUGO

Roma, 13 giugno 2024 – Sulla Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 16 alle 6:00 di martedì 17 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto e Lugo, verso Ravenna.

In alternativa si consiglia di uscire a Faenza e rientrare a Bagnacavallo, dopo aver percorso la viabilità ordinaria; in ulteriore alternativa, per le lunghe percorrenze si consiglia uscire a Cesena nord e percorrere la E45.