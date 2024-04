Viabilità

Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 2 alle 6:00 di venerdì 3 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento SS16 Adriatica e Fornace Zarattini, verso la A14 Bologna-Taranto.

Di conseguenza, saranno chiusi i rami di svincolo che dalla SS16 Adriatica immettono sulla D14 Diramazione per Ravenna, verso la A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per i veicoli con massa a pieno carico inferiore a 5 tonnellate, percorrere la SS16 Adriatica, la SP253 via Faentina e rientrare sulla Diramazione per Ravenna allo svincolo di Fornace Zarattini;

per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 5 tonnellate, percorrere la SS16 Adriatica, la SS67 via Ravegnana ed entrare in A14 a Forlì.