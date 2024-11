D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSA L’USCITA DELLO SVINCOLO DI LUGO

Roma, 6 novembre 2024 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, è stata procrastinata la chiusura dello svincolo di Lugo.

Il suddetto svincolo sarà chiuso, in uscita per chi proviene da Ravenna, dalle 22:00 di giovedì 7 novembre alle 6:00 di mercoledì 15 gennaio 2025, in modalità continuativa, per consentire lavori di sostituzione della segnaletica verticale.

In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Bagnacavallo o di Cotignola.