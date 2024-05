Viabilità

D13 DIRAMAZIONE PADOVA SUD: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA

Sulla D13 Diramazione di Padova sud, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 13, alle 6:00 di martedì 14 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

sarà chiuso lo svincolo Raccordo SS516 Piovese, in entrata e in uscita;

sarà chiuso lo svincolo 8 Marco Polo, in entrata verso la A13 Bologna-Padova e in uscita per chi proviene da Padova.

In alternativa, a chi è diretto in A13, si consiglia di utilizzare la stazione di Padova Zona Industriale, al km 112+400, o di Terme Euganee, al km 95+000.