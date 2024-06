D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO E A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE DIURNE

Roma, 21 giugno 2024 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico e sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico:

-dalle 10:00 alle 16:00 di lunedì 24 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Besnate, in entrata in entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Sesto Calende Vergiate, al km 11+900 della D08 Diramazione Gallarate-Gattico, o di Solbiate Arno, al km 35+700 della A8, o ancora di Gallarate, al km 29+900 della A8.

Sulla A8 Milano-Varese:

-dalle 10:00 alle 16:00 di martedì 25 giugno, sarà chiusa la stazione di Cavaria in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Solbiate Arno, al km 35+700 della D08 Diramazione Gallarate-Gattico, o Gallarate al km 29+900 della A8;

-dalle 10:00 alle 16:00 di giovedì 27 giugno, sarà chiusa la stazione di Castronno, in entrata verso Milano.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Solbiate Arno, al km 35+700 della D08 Diramazione Gallarate-Gattico;

-dalle 10:00 alle 16:00 di venerdì 28 giugno, sarà chiusa la stazione di Solbiate, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Varese.

In alternativa si consiglia entrare alla stazione di Cavaria o Castronno.