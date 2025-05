A13 BOLOGNA-PADOVA: INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA MONSELICE E TERME EUGANEE IN DIREZIONE PADOVA

Roma, 6 maggio 2025 – Alle 10:25 circa, sulla A13 Bologna-Padova, nel tratto compreso tra Monselice e Terme Euganee in direzione Padova, è stato risolto l’incidente avvenuto in precedenza all’altezza del km 94.



Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 4 km di coda in diminuzione nel tratto compreso tra Boara e Terme Euganee in direzione Padova.



In alternativa, chi viaggia verso Padova può uscire a Boara e, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, può rientrare in A13 a Terme Euganee.