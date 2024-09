D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSURA NOTTURNA PER UN’ORA ENTRATA STAZIONE DI BESNATE

Roma, 16 settembre 2024 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, dalle 20:00 alle 21:00 di martedì 17 settembre, sarà chiusa la stazione di Besnate, in entrata in entrambe le direzioni – A8 Milano-Varese e A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

In alternativa, si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

-verso la A8: Gallarate;

-verso la A26: Sesto Calende Vergiate.