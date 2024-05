Viabilità

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Castelletto Ticino e l’allacciamento con la A8 Milano-Varese, in direzione della A8, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, lunedì 6, alle 5:00 di martedì 7 maggio. Di conseguenza, saranno regolarmente aperte le entrate delle stazioni di Sesto Calende Vergiate e di Besnate e l’area di servizio “Verbano ovest”. Regolarmente aperti anche i rami che dalla Diramazione Gallarate-Gattico immettono sulla A8.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura del suddetto tratto Castelletto Ticino-allacciamento A8, in direzione della A8, dalle 22:00 di martedì 7 alle 5:00 di mercoledì 8 maggio.

Si ricorda che che le stazioni di Sesto Calende Vergiate e di Besnate, saranno chiuse in entrata in entrambe le direzioni, verso la A8 Milano-Varese e in direzione della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Inoltre, saranno chiusi i rami di allacciamento che dalla Diramazione Gallarate-Gattico immettono sulla A8 Milano-Varese, sia verso Milano sia in direzione di Varese.

Nella stessa notte, ma con orario 21:00-5:00, sarà chiusa l’area di servizio “Verbano ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, per chi è diretto verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castelletto Ticino, percorrere la SS32 e la SS33 verso Milano ed entrare sulla A8 alla stazione di Gallarate, per proseguire poi in direzione di Milano;

per la chiusura del tratto, per chi è diretto verso Varese, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castelletto Ticino, immettersi sulla SS33 del Sempione verso Sesto Calende Vergiate, poi proseguire sulla SP17 in direzione Mornago, sulla SP34 verso Besnate e sulla SP26 in direzione di Solbiate Arno, con ingresso in A8 a Solbiate Arno;

per la chiusura delle entrate di Sesto Calende Vergiate e di Besnate verso la A8/Milano: Gallarate;

per la chiusura delle entrate di Sesto Calende Vergiate e di Besnate, verso la A8/Varese: Solbiate Arno;

per la chiusura delle entrate di Sesto Calende Vergiate e di Besnate, verso la A26: Castelletto Ticino;

per la chiusura del ramo di allacciamento D08/A8 verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castelletto Ticino, proseguire sulla SS33 del Sempione verso Sesto Calende – Vergiate – Somma Lombardo – Gallarate ed entrare in A8 a Gallarate, per proseguire in direzione di Milano;

per la chiusura del ramo di allacciamento D08/A8 verso Varese, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castelletto Ticino, proseguire sulla SS33 del Sempione verso Sesto Calende – Vergiate, sulla SP17 in direzione Mornago, sulla SP34 verso Besnate e sulla SP26 in direzione Solbiate Arno, per poi entrare in A8 attraverso lo svincolo di Solbiate Arno, in direzione di Varese.