COMPLANARE DI SAVONA R24: CHIUSO STANOTTE L’ALLACCIAMENTO A6 TORINO-SAVONA

Roma, 25 luglio 2024 – Per consentire lavori di competenza Autostrada dei Fiori, che comportano la chiusura sulla A6 Torino-Savona del tratto compreso tra Savona e Altare, gestito dalla suddetta Società, dalle 22:00 di questa sera giovedì 25 alle 6:00 di venerdì 26 luglio, saranno chiusi i rami di allacciamento della Complanare di Savona (R24) con la A6 Torino-Savona, per chi proviene da Genova, da Ventimiglia o da Savona ed è diretto sulla A6. In alternativa, chi proviene dalla A10 Genova-Savona ed è diretto verso Torino, dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Savona Vado, percorrere la SS1, SP29 del Colle di Cadibona ed entrare sulla A6 alla stazione di Altare.