AGGIORNAMENTO A1 MILANO – NAPOLI: CODE PER TRAFFICO CONGESTIONATO NEL TRATTO COMPRESO TRA SCANDICCI ED IL BIVIO A1 DIRETTISSIMA IN DIREZIONE BOLOGNA

Roma, 19 luglio 2024 – Poco dopo le ore 21, sull’autostrada A1 Milano–Napoli nel tratto compreso tra Scandicci ed il bivio A1 Direttissima in direzione Bologna, si registrano code per traffico congestionato, a seguito delle operazioni di spegnimento del mezzo andato in fiamme ed ora spento, all’altezza del km 267. Al momento il traffico transita su tutte le corsie disponibili.

Questa notte, per permettere le operazioni di ripristino della carreggiata dopo l’evento di questo pomeriggio, sarà chiuso il tratto compreso Calenzano e Barberino in direzione Bologna dalla mezzanotte alle 6 di domani sabato 20 luglio.

Gli utenti in viaggio verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria a Calenzano, potranno rientrare a Barberino in direzione Bologna dopo aver percorso la viabilità ordinaria.