A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: REGOLARMENTE APERTA L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI LOMAZZO NORD. CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA ENTRATA DELLO SVINCOLO DI SARONNO

Roma, 26 giugno 2024 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, è stata annullata la chiusura dell’entrata dello svincolo di Lomazzo nord, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 26, alle 5:00 di giovedì 27 giugno.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura dello svincolo di Saronno, sulla stessa A9, in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso, dalle 21:00 di giovedì 27 alle 5:00 di venerdì 28 giugno, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore.

In alternativa si consiglia di entrare ai seguenti svincoli:

verso Lainate: Uboldo;

verso Chiasso: Turate.