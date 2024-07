A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO TURATE-ALLACCIAMENTO A36 ED ENTRATA SVINCOLO TURATE

Roma, 5 luglio 2024 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 8 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 9 LUGLIO

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 10 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 11 LUGLIO

-sarà chiuso il tratto compreso tra Turate e l’allacciamento A36 Pedemontana Lombarda, verso Chiasso.

Si precisa che lo svincolo di Turate sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Chiasso e Lainate.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Turate, percorrere la viabilità ordinaria: via Isonzo, via S.Maurizio, SP33, SP30, SP23 e rientrare in A9 allo svincolo di Lomazzo nord;

per la chiusura dell’entrata di Turate, verso Chiasso: Lomazzo nord, sulla stessa A9;

per la chiusura dell’entrata di Turate, verso Lainate: Saronno, sulla stessa A9;

per la chiusura dell’entrata di Turate, verso la A36: Lazzate, sulla A36.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 11 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 12 LUGLIO

-sarà chiuso lo svincolo di Turate in entrata in entrambe le direzioni, Chiasso e Lainate.

In alternativa si consiglia di entrare ai seguenti svincoli:

verso Chiasso: Lomazzo nord, sulla stessa A9;

verso Lainate: Saronno, sulla stessa A9;

verso la A36: Lazzate, sulla A36.