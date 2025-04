A4 MILANO-BRESCIA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA IMMISSIONE SUL RACCORDO VIALE CERTOSA

Roma, 3 aprile 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, è stata annullata la chiusura del ramo di immissione sul Raccordo di Viale Certosa, da Brescia verso Milano Viale Certosa, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, giovedì 3, alle 5:00 di venerdì 4 aprile.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura del suddetto ramo, dalle 21:00 di venerdì 4 alle 5:00 di sabato 5 aprile, per lavori di manutenzione delle barriere antirumore.

In alternativa, immettersi sulla A8 Milano-Varese, verso Varese, uscire a Fiera Milano e rientrare dallo stesso svincolo verso Milano, per poi uscire a Milano Viale Certosa; in ulteriore alternativa, proseguire sulla A4 verso Torino, uscire a Pero e rientrare dallo stesso svincolo verso Brescia, per poi uscire a Milano Viale Certosa.