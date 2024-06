A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO COMO CENTRO-CHIASSO E DELL’ENTRATA DI COMO CENTRO

Roma, 14 giugno 2024 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione degli impianti elettrici, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero, con contestuale chiusura dello svincolo di Como Centro, in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di lunedì 17 alle 5:00 di martedì 18 giugno;

-dalle 22:00 di giovedì 20 alle 5:00 di venerdì 21 giugno.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria seguendo le indicazioni per Chiasso fino a raggiungere la dogana cittadina;

per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Lainate: Fino Mornasco;

per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Chiasso, seguire le indicazioni per Chiasso lungo la viabilità ordinaria.