A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE ALLACCIAMENTO A59 TANGENZIALE DI COMO E ALLACCIAMENTO A36 PEDEMONTANA

Roma, 28 luglio 2024 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di competenza Autostrada Pedemontana Lombarda, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura;

-dalle 22:00 di lunedì 29 alle 6:00 di martedì 30 luglio, per chi proviene da Lainate, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A59 Tangenziale di Como.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Fino Mornasco.

-dalle 1:00 alle 6:00 di giovedì 1 agosto, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A36 Pedemontana Lombarda, in direzione Lentate sul Seveso;

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: -per chi proviene da Lainate: si consiglia di uscire allo svincolo di Turate -per chi proviene da Chiasso: si consiglia di uscire alla stazione di Fino Mornasco –

dalle 00:00 alle 6:00 di venerdì 2 agosto, sarà chiuso il ramo di allacciamento A36 Pedemontana Lombarda, in direzione Cassano Magnago/A8 Milano-Varese.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: -per chi proviene da Lainate si consiglia di uscire allo svincolo di Saronno; -per chi proviene da Como si consiglia di uscire allo svincolo di Lomazzo nord.