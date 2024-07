A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSO STANOTTE LO SVINCOLO DI TURATE

Roma, 1 luglio 2024 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, dalle 21:00 di questa sera, lunedì 1, alle 5:00 di martedì 2 luglio, sarà chiuso lo svincolo di Turate, in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso e in uscita per chi proviene da Chiasso.

In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli:

in entrata verso Lainate: Saronno;

in entrata verso Chiasso e in uscita per chi proviene da Chiasso: Lomazzo nord.