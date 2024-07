A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO LOMAZZO SUD-COMO CENTRO

Roma, 12 luglio 2024 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di lunedì 15 alle 6:00 di martedì 16 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Lomazzo sud e Como Centro, verso il confine italo-svizzero.

Si precisa che saranno chiuse le entrate di Lomazzo nord e Fino Mornasco, in entrambe le direzioni, Chiasso e Lainate.

Nella stessa notte, ma con orario 21:00-5:00, sarà chiusa l’area di servizio “Lario est”, situata nel suddetto tratto. In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lomazzo sud, immettersi sulla SP30 in direzione Lomazzo, Cadorago, Fino Mornasco, poi sulla SP35 verso Grandate e rientrare in A9 allo svincolo di Como Centro, in direzione Chiasso;

per la chiusura entrata Lomazzo nord e Fino Mornasco, verso Chiasso: Como Centro;

per la chiusura entrata Lomazzo nord e Fino Mornasco, verso Lainate: Lomazzo sud.