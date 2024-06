A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 11 giugno 2024 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, come di seguito indicato:

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 11 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 12 GIUGNO, IN MODALITA’ ALTERNATA:

-sarà chiuso lo svincolo di Uboldo, in entrata verso Lainate e in uscita per chi proviene da Lainate e da Chiasso;

-sarà chiuso lo svincolo di Origgio, in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso e in uscita per chi proviene da Lainate.

In alternativa si consiglia di utilizzare Origgio o Uboldo, a seconda delle chiusure in atto nel corso della notte; si potrà utilizzare anche lo svincolo di Saronno.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 13 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 14 GIUGNO

-sarà chiuso svincolo di Saronno, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare Origgio, al km 14+350, o Uboldo, al km 13+900.





DALLE 21:00 DI VENERDI’ 14 ALLE 5:00 DI SABATO 15 GIUGNO

–sarà chiuso lo svincolo di Turate, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare Saronno, al km 15+700, o Lomazzo nord, al km 25+400.