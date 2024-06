A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 20 giugno 2024 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento A59 Tangenziale di Como, verso Lainate, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, giovedì 20 alle 5:00 di venerdì 21 giugno.

Resta confermata, come da programma, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie,

la chiusura tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate, dalle 23:00 di venerdì 21 alle 5:00 di sabato 22 giugno.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria seguendo le indicazioni per Milano e rientrare in A9 allo svincolo di Como Centro.