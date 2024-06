A8 MILANO-VARESE: REGOLARMENTE APERTA L’ENTRATA DI CASTRONNO. CONFERMATA LA CHIUSURA DELL’ENTRATA DI SOLBIATE ARNO

Roma, 26 giugno 2024 – Sulla A8 Milano-Varese, è stata annullata la chiusura dell’uscita di Castronno, prevista dalle 10:00 alle 16:00 di giovedì 27 giugno. Rimane confermata, come da programma, la chiusura dell’entrata di Solbiate Arno, in entrambe le direzioni – Milano e Varese – dalle 10:00 alle 16:00 di venerdì 28 giugno, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia. In alternativa si consiglia entrare a Cavaria o a Castronno.