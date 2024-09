A8 MILANO-VARESE E A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: AGGIORNAMENTO CHIUSURE STANOTTE

Roma, 20 settembre 2024 – Sulla A8 Milano-Varese e sulla A9 Lainate-Como-Chiasso è stato aggiornato il programma delle chiusure previste dalle 21:00 di questa sera, venerdì 20, alle 5:00 di sabato 21 settembre, come di seguito indicato:

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il ramo di immissione sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Como/Chiasso.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Castellanza, al km 18+000 della A8, immettersi sulla SP527 verso Rescaldina/Uboldo/Saronno ed entrare in A9 attraverso lo svincolo di Saronno, per riprendere il proprio itinerario in direzione Como/Chiasso. In ulteriore alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sulla A8 verso Milano, uscire a Lainate e rientrare in direzione di Varese, per poi immettersi sulla A9 verso Chiasso.

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso:

-saranno chiusi gli svincoli di Origgio e Uboldo, in uscita per chi proviene da Lainate, in modalità alternata.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Uboldo o di Origgio, a seconda delle chiusure in atto nel corso della notte.