A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLO DI CASTELLANZA

Roma, 23 settembre 2024 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, nelle tre notti di lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Castellanza, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Varese.

In alternativa si consiglia di utilizzare:

in entrata verso Milano: Legnano;

in uscita per chi proviene da Varese: Legnano o Busto Arsizio.