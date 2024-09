A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE ALLACCIAMENTO A9

A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A8-ORIGGIO

Roma, 24 settembre 2024 – Sulla A8 Milano-Varese e sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 25 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il ramo di allacciamento sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Como/Chiasso.

In alternativa, in considerazione della chiusura, nella stessa notte, dello svincolo di Castellanza, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Varese, si consiglia di uscire al successivo svincolo di Legnano, al km 16+300 e rientrare dallo stesso svincolo verso Varese, uscire poi a Castellanza e proseguire sulla SS527 seguendo le indicazioni per Saronno ed entrare in A9 attraverso lo svincolo di Saronno.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 26 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 27 SETTEMBRE

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso:

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A8 Milano-Varese e Origgio, verso Como/Chiasso.

Contestualmente, saranno chiusi i rami di allacciamento che dalla A8 Milano-Varese, con provenienza Milano e Varese, immettono sulla A9 in direzione Como/Chiasso.

In alternativa si consigliano i seguenti percorsi:

per chi proviene da Milano, anticipare l’uscita allo svincolo di Lainate Arese e seguire le indicazioni per Arese, immettersi sulla SP300 verso Saronno e poi sulla SP233 seguendo le indicazioni per Varese, con ingresso in A9 allo svincolo di Origgio, da dove si potrà riprendere il proprio itinerario in direzione Como/Chiasso;

per chi proviene da Varese, anticipare l’uscita allo svincolo di Castellanza e seguire le indicazioni per Saronno lungo la SS527, per poi entrare in A9 a Saronno.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A8 verso Milano, uscire a Lainate, al km 8+200, percorrere la SP300 verso Saronno e la SP233, con ingresso in A9 ad Origgio.

DALLE 22:00 DI VENERDI’ 27 ALLE 5:00 DI SABATO 28 SETTEMBRE

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il ramo di allacciamento sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Como/Chiasso.

In alternativa si consiglia di uscire dallo svincolo di Castellanza, al km 18+000 e proseguire sulla SS527 seguendo le indicazioni per Saronno, per poi entrare in A9 allo svincolo di Saronno.