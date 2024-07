A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE L’ALLACCIAMENTO A9

Roma, 8 luglio 2024 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 11 alle 5:00 di venerdì 12 luglio, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il ramo di allacciamento sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Como/Chiasso.

Pertanto, chi proviene da Milano ed è diretto verso Como/Chiasso, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 verso Varese, dove potrà uscire allo svincolo di Legnano, al km 16+300 e immettersi sulla SP527 in direzione Uboldo-Saronno, per poi entrare in A9 attraverso lo svincolo di Saronno e riprendere il proprio itinerario in direzione Como/Chiasso.