A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE L’ALLACCIAMENTO A4

Roma, 28 giugno 2024 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 1 alle 5:00 di martedì 2 luglio, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A4 Milano-Brescia, per chi proviene da Varese ed è diretto verso Brescia.

In alternativa si consiglia di proseguire sul Raccordo Milano viale Certosa, in direzione di Milano, uscire al primo svincolo disponibile, rientrando in direzione A8/Varese A4/Venezia, seguendo le indicazioni per A4/Venezia.