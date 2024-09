A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO RONCO SCRIVIA-VIGNOLE BORBERA, DELLA STAZIONE DI VIGNOLE BORBERA, E DELL’AREA DI SERVIZIO GIOVI EST

Roma, 9 settembre 2024 – sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 10 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 11 SETTEMBRE – chiusura della stazione di Vignole Borbera in entrata verso Serravalle. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Serravalle.

DALLE 23:00 DI VENEDI’ 13 ALLE 6:00 DI SABATO 14 SETTEMBRE – chiusura del tratto compreso tra Ronco Scrivia e Vignole in direzione Serravalle. – chiusura dell’area di servizio Giovi Est, situata nel suddetto tratto, all’altezza del km 106+000 In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Ronco Scrivia, percorrere la SP 35 Strada Provinciale dei Giovi e rientrare in A7 a Vignole Borbera.