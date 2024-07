A60 TANGENZIALE DI VARESE, A8 MILANO-VARESE E SC5 STRADA VARESE-GAZZADA: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA

Roma, 12 luglio 2024 – Sulla A60 Tangenziale di Varese, sulla A8 Milano-Varese e sulla SC5 Strada Varese-Gazzada, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di lunedì 15 alle 5:00 di martedì 16 luglio, saranno adottati, in modalità alternata, i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A60 Tangenziale di Varese:

-sarà chiuso, per chi proviene da via del Gaggiolo, il ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese, verso Varese. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Buguggiate.

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il ramo di allacciamento sulla A60 Tangenziale di Varese, verso via del Gaggiolo.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Buguggiate.

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il ramo di allacciamento sulla SC5 Strada Varese-Gazzada, verso Buguggiate.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Gazzada.

Sulla SC5 Strada Varese-Gazzada:

-sarà chiuso, per chi proviene da Buguggiate, il ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Gazzada.

Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate, nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 luglio, in modalità alternata.