A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: TRATTO CHIUSO BIVIO A7 MILANO -SERRAVALLE E BIVIO BOLLATE/NOVATE VERSO RHO

Roma, 17 giugno 2024 – Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per consentire lavori di riqualifica della segnaletica verticale, nelle due notti di mercoledì 19 e giovedì 20 giugno, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra il bivio con la A7 Milano-Serravalle e il bivio Bollate/Novate verso Rho.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

i leggeri dovranno uscire obbligatoriamente dallo svincolo Bollate/Cormano, immettersi su Via Kennedy, Viale Friuli Venezia Giulia, Via Madonna in Campagna, Via Vittorio Veneto, Via Piave, per entrare in A52 dallo svincolo Bollate/Novate;

i pesanti, dovranno uscire obbligatoriamente dallo svincolo Bollate/Cormano, immettersi sulla Via Cesare Beccaria, SP44, proseguire in A4 in direzione Torino dallo svincolo di Cormano verso la A8 in direzione Varese e seguire le indicazioni per Rho o Monza sulla A52.