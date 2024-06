A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSURA NOTTURNA IN MODALITA’ ALTERNATA BARANZATE E BOLLATE NOVATE. R37 RACCORDO FIERA DI MILANO: CHIUSURA NOTTURNA IN MODALITA’ ALTERNATA MAZZO DI RHO

Roma, 23 giugno 2024 – Sulla A52 Tangenziale nord di Milano e sul Raccordo Fiera Milano (R37), per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, nelle due notti di lunedì 24 e martedì 25 giugno, con orario 21:00-5:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

Sulla Tangenziale nord di Milano (A52):

-saranno chiusi, in modalità alternata, gli svincoli di Baranzate e di Bollate Novate, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare Baranzate o Bollate Novate, a seconda delle chiusure in atto nel corso della notte.

Sul Raccordo Fiera di Milano (R37):

-sarà chiuso lo svincolo di Mazzo di Rho, in entrata e in uscita, in modalità alternata.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura dell’entrata verso Rho, immettersi sul Raccordo Fiera Milano (R37) verso Monza, proseguire verso Monza sulla A52 Tangenziale nord, uscire a Baranzate, al km 21+150, per rientrare dallo stesso svincolo in direzione di Rho;

per la chiusura dell’entrata verso Monza, immettersi sul Raccordo Fiera Milano (R37) verso Rho, uscire al successivo svincolo Fiera Milano est-sud e rientrare dallo stesso in direzione di Monza.

Si ricorda che le chiusure dei rami di entrata dello svincolo di Mazzo di Rho saranno effettuate nel corso della notte, in modalità alternata;

per la chiusura dell’uscita, per chi proviene da Rho, proseguire in direzione di Monza sul Raccordo Fiera Milano (R37) e sulla A52 Tangenziale nord, uscire a Baranzate, al km 21+150, per rientrare dallo stesso svincolo verso Rho e poi uscire a Mazzo di Rho;

per la chiusura dell’uscita, per chi proviene da Monza, proseguire verso Rho sul Raccordo Fiera Milano (R37), uscire al successivo svincolo Fiera Milano est-sud e rientrare dallo stesso in direzione di Monza, per poi uscire a Mazzo di Rho.

Si ricorda che le chiusure dei rami di uscita dello svincolo di Mazzo di Rho saranno effettuate nel corso della notte, in modalità alternata.