A4 MILANO-BRESCIA: PER MALTEMPO ANNULLAMENTO DELLE CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI AGRATE E AREA DI SERVIZIO BRIANZA NORD

Roma, 16 dicembre 2024 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A4 Milano-Brescia, sono state annullate le chiusure previste nella notte di lunedì 16 e di martedì 17 dicembre, di seguito indicate:

-annullata la chiusura della stazione di Agrate, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Brescia;

-annullata la chiusura dell’area di servizio “Brianza nord”, situata nel tratto compreso tra Cavenago e Agrate, verso Milano.