A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE PER QUATTRO ORE NOTTURNE DEL TRATTO CAPRIATE-DALMINE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 12 giugno 2024 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di posa cavi, dalle 00:00 alle 4:00 di domenica 16 e di lunedì 17 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Capriate e Dalmine, in entrambe le direzioni, Brescia e Milano.

Di conseguenza, sarà chiusa l’entrata di Capriate verso Brescia e l’entrata di Dalmine in direzione di Milano.

In alternativa si consiglia;

per la chiusura del tratto, verso Brescia, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Capriate, proseguire sulla SP184 verso Boltiere e sulla SP525 in direzione Dalmine, per rientrare in A4 alla stazione di Dalmine;

per la chiusura dell’entrata di Capriate, verso Brescia: Dalmine;

per la chiusura del tratto, verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Dalmine, percorrere la SP525 verso Osio Sotto e la SP184 in direzione Brembate, per rientrare in A4 alla stazione di Capriate;

per la chiusura dell’entrata di Dalmine, verso Milano: Capriate.

Le aree di servizio “Brembo sud” e “Brembo nord”, situate nel suddetto tratto, rispettivamente verso Brescia e in direzione di Milano, saranno chiuse dalle 23:00 di sabato 15 alle 4:00 di domenica 16 giugno e dalle 23:00 di domenica 16 alle 4:00 di lunedì 17 giugno.