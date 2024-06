A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI CAPRIATE, AGRATE, TANGENZIALE EST E CAVENAGO

Roma, 25 giugno 2024 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di mercoledì 26 alle 5:00 di giovedì 27 giugno: sarà chiusa la stazione di Capriate, in entrata in entrambe le direzioni – Milano e Brescia – e in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Trezzo, al km 157+200;

-dalle 21:00 di giovedì 27 alle 5:00 di venerdì 28 giugno: sarà chiusa la stazione di Agrate, in entrata verso Milano. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Cavenago; sarà chiuso il ramo di svincolo della Tangenziale Milano est, in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa, si consiglia di uscire ad Agrate Brianza, al km 146+000, percorrere la SP121 e immettersi sulla A51 Tangenziale est attraverso lo svincolo di Carugate; dalle 21:00 di venerdì 28 alle 5:00 di sabato 29 giugno: sarà chiusa la stazione di Cavenago, in entrata in entrambe le direzioni – Milano e Brescia – e in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Agrate o di Trezzo.