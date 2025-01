A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI AGRATE, CAVENAGO, GRUMELLO, PONTE OGLIO E OSPITALETTO

Roma, 12 gennaio 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione delle pensiline di stazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 ALLE 23:00 DI MERCOLEDI’ 15 GENNAIO sarà chiusa la stazione di Agrate, in entrata verso Brescia.

In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Agrate;

in ulteriore alternativa, entrare alla stazione di Pessano con Bornago, sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano e immettersi poi sulla A4 verso Brescia.

DALLE 23:00 DI MERCOLEDI’ 15 ALLE 1:00 DI GIOVEDI’ 16 GENNAIO sarà chiusa la stazione di Cavenago, in entrata in entrambe le direzioni – Milano e Brescia.

In alternativa, si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

-verso Milano: Agrate;

-verso Bresca: Trezzo.

DALLE 1:00 ALLE 3:00 DI GIOVEDI’ 16 GENNAIO IN MODALITA’ ALTERNATA -sarà chiusa la stazione di Grumello, in entrata in entrambe le direzioni – Milano e Brescia.

In alternativa, si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

-verso Milano: Seriate;

-verso Bresca: Ponte Oglio;

-sarà chiusa la stazione di Ponte Oglio, in entrata in entrambe le direzioni – Milano e Brescia.

In alternativa, si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

-verso Milano: Grumello;

-verso Bresca: Palazzolo.

Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata dalle 1:00 alle 3:00 di giovedì 16 gennaio.

DALLE 3:00 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 16 GENNAIO sarà chiusa la stazione di Ospitaletto, in entrata in entrambe le direzioni – Milano e Brescia.

In alternativa, si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

-verso Milano: Rovato;

-verso Brescia. Brescia ovest;

in ulteriore alternativa, entrare sulla A35 allo svincolo di Travagliato e immettersi sulla A4 verso Brescia attraverso il nodo A35 BreBeMi/A4 di Castegnato.