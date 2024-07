A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A8, STAZIONI DI MONZA E AGRATE E AREA DI SERVIZIO SEBINO SUD

Roma, 16 luglio 2024 – Sulla A4 Milano-Brescia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 17 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 18 LUGLIO

per consentire lavori di pavimentazione sarà chiuso, per chi proviene da Brescia, il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.

In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Milano viale Certosa, uscire poi al primo svincolo disponibile ed entrare in A8 verso Varese;

per consentire lavori di manutenzione dei pali luce sarà chiusa la stazione di Monza, in uscita per chi proviene da Brescia.

In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Sesto San Giovanni.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 17 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 18 LUGLIO

per consentire lavori di pavimentazione sarà chiusa l’area di servizio Sebino sud, situata nel tratto compreso tra Palazzolo e Rovato, verso Brescia.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 18 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 19 LUGLIO

per consentire lavori di pavimentazione sarà chiuso, per chi proviene da Brescia, il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.

In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Milano viale Certosa, uscire poi al primo svincolo disponibile ed entrare in A8 verso Varese;

per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore e delle barriere di sicurezza sarà chiusa la stazione di Agrate, in entrata verso Brescia e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Cavenago.

DALLE 23:00 DI VENERDI’ 19 ALLE 5:00 DI SABATO 20 LUGLIO

per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore e delle barriere di sicurezza sarà chiusa la stazione di Agrate, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Brescia.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Cavenago.