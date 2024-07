A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A58, USCITA STAZIONE DI CAVENAGO E AREA DI SERVIZIO BRIANZA SUD

Roma, 29 luglio 2024 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 30 alle 5:00 di mercoledì 31 luglio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il ramo di immissione sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, verso Melegnano. In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Agrate, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP121 verso Carugate, SP13 in direzione Pessano con Bornago ed entrare in A58 attraverso la stazione di Pessano con Bornago. In alternativa, uscire a Cavenago, al km 150+100 della A4 e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Milano;

-sarà chiusa la stazione di Cavenago, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Agrate. Inoltre, dalle 22:00 di martedì 30 alle 3:00 di mercoledì 31 luglio, sarà chiusa l’area di servizio Brianza sud, situata nel tratto compreso tra Agrate e Cavenago, verso Brescia.