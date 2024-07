A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A58 TEEM-AGRATE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 29 luglio 2024 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione del ponte sul fiume Molgora, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A58 TEEEM Tangenziale est esterna di Milano e Agrate, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 30 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 31 LUGLIO

chiusura del tratto allacciamento A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano-Agrate, verso Milano. Nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00, sarà chiusa l’area di servizio “Brianza nord”, tra Cavenago e Agrate, in direzione di Milano.

In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Cavenago, al km 150+100 della A4, percorrere la viabilità ordinaria: SP176 via Matteotti, via Cascina Cassinazza-SP215, SP13 verso Agrate, SP121 in direzione Caponago ed entrare in A4 alla stazione di Agrate. Chi proseguirà oltre la stazione di Cavenago verrà obbligatoriamente deviato sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano verso Melegnano, dove potrà uscire a Pessano con Bornago, immettersi sulla viabilità ordinaria: SP13 verso Agrate e SP121 in direzione Caponago ed entrare in A4 attraverso la stazione di Agrate, per proseguire poi verso Milano;

NELLE DUE NOTTI DI MERCOLEDI’ 31 LUGLIO E GIOVEDI’ 1 AGOSTO, CON ORARIO 22:00-5:00

chiusura del tratto Agrate-allacciamento A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, verso Brescia. Sarà contestualmente chiusa l’entrata di Tangenziale Milano est, in entrambe le direzioni – Brescia e Milano.

In alternativa, si consiglia:

-per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Agrate, percorrere la viabilità ordinaria: SP121 verso Carugate, SP13 in direzione Pessano con Bornago, SP215 verso Caponago, via Matteotti-SP176 var ed entrare in A4 alla stazione di Cavenago. In ulteriore alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Agrate, proseguire sulla SP13 verso Pessano con Bornago ed entrare in A58 alla stazione di Pessano con Bornago, per poi immettersi sulla A4 e riprendere il proprio itinerario in direzione di Brescia;

-per la chiusura dell’entrata di Tangenziale Milano est verso Brescia: dopo la deviazione obbligatoria sulla A51 Tangenziale est verso Usmate, uscire allo svincolo SP13 Agrate Brianza, immettersi sulla viabilità ordinaria: SP13 verso Agrate-Pessano con Bornago, SP215 in direzione Caponago, via Matteotti-SP176 var ed entrare in A4 alla stazione di Cavenago. In ulteriore alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sulla A51 Tangenziale est verso Usmate, uscire allo svincolo SP13 Agrate Brianza, immettersi sulla SP 13 in direzione Agrate-Pessano con Bornago ed entrare in A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano alla stazione di Pessano con Bornago, per poi proseguire sulla A4 in direzione di Brescia;

-per la chiusura dell’entrata di Tangenziale Milano est verso Milano: dopo la deviazione obbligatoria sulla A51 Tangenziale est verso Usmate, uscire allo svincolo SP13 Agrate Brianza, immettersi sulla SP13 verso Agrate, sulla SP121 in direzione Caponago ed entrare in A4 ad Agrate.