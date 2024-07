A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A58 TEEM-AGRATE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 29 luglio 2024 – Nell’ambito del piano di ammodernamento che Autostrade per l’Italia sta attuando sull’intera rete di competenza, a partire dalla notte di martedì 30 luglio sulla A4 Milano-Brescia, nel tratto compreso tra l’allacciamento A58 TEEEM Tangenziale est esterna di Milano e Agrate, prenderà il via la prima fase del programma relativo al ponte sul torrente Molgora.

Il cronoprogramma, condiviso con gli Enti Locali, prevede tre fasi di lavorazioni, a cui parteciperanno 30 tra tecnici uomini, tra tecnici e maestranze, e 15 mezzi, e si concluderanno entro la fine del periodo estivo. Durante tutto il periodo di attività saranno comunque assicurate 4 corsie ridotte in entrambe le direzioni del tratto.

Per permettere l’installazione del cantiere, dalle ore 22:00 di martedì 30 luglio alle ore 5:00 di mercoledì 31 luglio sarà chiuso il tratto in direzione Milano tra l’allacciamento A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano e Agrate. Nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00, sarà chiusa l’area di servizio “Brianza nord”, tra Cavenago e Agrate, in direzione di Milano.

La notte successiva, con medesimo orario, sarà chiuso in direzione Brescia il tratto tra la stazione di Agrate ed il Bivio A58, nella medesima notte verranno chiusi anche i rami di ingresso dalla A51 Tangenziale Est verso la A4.

In alternativa, in direzione di Milano, una volta immesso obbligatoriamente sulla A58, potrà proseguire fino alla stazione di Pessano con Bornago, da cui potrà uscire sulla strada provinciale 13 in direzione del casello di Agrate. Percorso inverso la notte successiva, per il traffico che sarà uscito al casello di Agrate in direzione Brescia.

Per tutto il periodo di attività, la Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia ha previsto un potenziamento del servizio di assistenza, dei presidi alla segnaletica di cantiere e delle squadre di intervento per il soccorso meccanico che saranno presenti stabilmente nei pressi del cantiere.