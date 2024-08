A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE AGRATE-ALLACCIAMENTO A58 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 16 agosto 2024 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di posa cavi, nelle quattro notti di lunedì 19, martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22 agosto, con orario 23:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Agrate e l’allacciamento con la A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, in entrambe le direzioni, Brescia e Milano. Si precisa che l’area di servizio “Brianza nord” sarà regolarmente aperta; tuttavia, all’interno della stessa, sarà chiuso il ramo di immissione sulla A4 verso Milano, mentre rimarrà regolarmente percorribile il ramo di immissione sulla A58 TEEM.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Brescia, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Agrate sud, percorrere la viabilità ordinaria seguendo le indicazioni per A58/Pessano: SP121 e SP13 ed entrare in A58 TEEM attraverso la stazione di Pessano con Bornago;

verso Milano, dopo la deviazione obbligatoria sulla A58 TEEM verso A35/A1, uscire a Pessano con Bornago, percorrere la SP13 seguendo le indicazioni per Monza/Agrate Brianza, la SP121 seguendo le indicazioni per Carugate ed entrare in A4 ad Agrate nord.