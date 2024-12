A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CORMANO-SESTO SAN GIOVANNI VERSO BRESCIA

Roma, 17 dicembre 2024 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 19 alle 5:00 di venerdì 20 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Cormano e Sesto San Giovanni, verso Brescia. Si precisa che lo svincolo di Cormano sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni – Brescia e Milano. L’area di servizio Lambro sud, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.

In alternativa, si consiglia:

-per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Cormano, percorrere la SP35 Milano-Meda verso Meda, la A52 Tangenziale nord in direzione Monza e la SS36, per poi rientrare in A4 allo svincolo di Sesto San Giovanni.

Al fine di ridurre l’impatto sul traffico, a seguito dell’uscita degli spettatori dallo stadio Meazza per l’incontro di Coppa Italia Inter-Udinese – dalle 23:00 di giovedì 19 alle 1:00 di venerdì 20 dicembre – sarà chiuso, per chi proviene da Milano Viale Certosa, il ramo di immissione sulla A4 verso Brescia. Di conseguenza, il traffico proveniente da Milano viale Certosa dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 verso Varese, immettersi poi in A52 attraverso il nodo Fiera Milano e seguire le indicazioni per Monza, per poi immettersi sulla SS36 verso Milano ed entrare in A4 verso Brescia a Sesto San Giovanni – Si ricorda la contestuale chiusura del tratto Monza Centro-allacciamento A52/A4, verso Bologna, di competenza della Società Milano Serravalle Milano Tangenziali;

-per la chiusura dell’entrata dello svincolo di Cormano verso Brescia: Sesto San Giovanni;

-per la chiusura dell’entrata dello svincolo di Cormano verso Milano: Milano Viale Certosa.