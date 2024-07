A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CAPRIATE-DALMINE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 23 luglio 2024 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire il transito di trasporti eccezionali, dalle 23:00 di giovedì 25 alle 5:00 di venerdì 26 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Capriate e Dalmine, in entrambe le direzioni – Brescia e Milano.

Nella stessa notte, ma con orario 22:00-5:00, saranno chiuse le aree di servizio “Brembo sud” e “Brembo nord”, situate nel suddetto tratto, rispettivamente verso Brescia e in direzione di Milano.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

– verso Brescia: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Capriate, percorrere la viabilità ordinaria: SP170 seguendo le indicazioni per Zingonia, via Dante Alighieri per circa 3,5 km, SP525 per circa 6 km e rientrare in A4 alla stazione di Dalmine;

– verso Milano: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Dalmine, percorrere la viabilità ordinaria: SP525 per circa 6 km, via Dante Alighieri per circa 3,5 km e rientrare in A4 alla stazione di Capriate.