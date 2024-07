A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSI PER UNA NOTTE I TRATTI: CORMANO-MONZA E CORMANO-MILANO VIALE CERTOSA

Roma, 12 luglio 2024 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori connessi all’ampliamento alla quarta corsia dinamica, dalle 21:00 di lunedì 15 alle 5:00 di martedì 16 luglio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Cormano e Monza, verso Brescia.

L’area di servizio “Lambro sud”, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Cormano, seguire le indicazioni per A4 lungo la Tangenziale nord e rientrare in A4 alla stazione di Monza;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Milano viale Certosa, verso Torino.

Le aree di servizio “Lambro nord” e “Novate nord”, saranno chiuse nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, seguire le indicazioni per A4/Torino lungo la Tangenziale nord e immettersi poi in A4 in direzione Torino.

Si precisa che, per effetto delle suddette chiusure, lo svincolo di Cormano sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Brescia e Milano.