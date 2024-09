A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA STANOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI TRESSO

Roma, 24 settembre 2024 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di questa sera, martedì 24, alle 5:00 di mercoledì 25 settembre, sarà chiusa la stazione di Trezzo, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Milano: Cavenago;

verso Brescia, i veicoli con massa inferiore a 20 tonnellate: Capriate; i veicoli con massa superiore a 20 tonnellate, in considerazione della limitazione in peso sul ponte sul fiume Adda, dovranno entrare a Cavenago.