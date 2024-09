A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A58

Roma, 1 settembre 2024 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di mercoledì 4 alle 5:00 di giovedì 5 settembre, sarà chiuso, per chi proviene da Brescia, il ramo di immissione sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, verso la A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Cavenago, al km 150+100 della A4, per poi entrare in A58 alla stazione di Pessano con Bornago, in direzione A1 Milano-Napoli.