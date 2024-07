A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER TRE ORE NOTTURNE L’USCITA DELLA STAZIONE DI TREZZO

Roma, 4 luglio 2024 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di venerdì 5 alle 1:00 di sabato 6 luglio, sarà chiusa la stazione di Trezzo, in uscita per chi proviene da Brescia.

In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:

per i veicoli con massa inferiore a 20 quintali: Capriate, al km 160+700;

per i veicoli con massa superiore a 20 quintali: Cavenago, al km 150+100.