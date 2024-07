A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO DI MERCATO SAN SEVERINO

Roma, 10 luglio 2024 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 12 alle 6:00 di sabato 13 luglio, sarà chiuso lo svincolo di Mercato San Severino, in entrata verso Caserta e in uscita per chi proviene da Salerno.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Caserta: Castel San Giorgio, sulla stessa A30;

in uscita per chi proviene da Salerno: Fisciano, sul Raccordo Avellino-Salerno.