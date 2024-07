A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO NOLA-ALLACCIAMENTO A1 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 8 luglio 2024 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire attività di manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di giovedì 11 alle 6:00 di venerdì 12 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Nola e l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli, in entrambe le direzioni, Caserta e Salerno.

Di conseguenza, saranno contestualmente chiuse le aree di servizio “Tre Ponti est” e “Tre Ponti ovest”, situate nel suddetto tratto, rispettivamente verso Caserta e Salerno.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

da Salerno verso Roma/Napoli, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Nola, percorrere la SS7 bis verso Villa Literno ed entrare da questo svincolo in A1, verso Roma o Napoli;

da Roma verso Salerno, i veicoli leggeri potranno immettersi sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno, mentre i veicoli pesanti potranno proseguire sulla A1 verso Napoli, uscire a Pomigliano Villa Literno, percorrere la SS7 bis fino a Nola, dove far rientro in A30 e proseguire poi in direzione di Salerno;

da Napoli verso Salerno, percorrere la SS7 bis Nola-Villa Literno ed entrare in A30 attraverso la stazione di Nola.