A30 CASERTA-SALERNO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA STAZIONE DI PALMA CAMPANIA

Roma, 30 luglio 2024 – Sulla A30 Caserta-Salerno, è stato aggiornato il programma di chiusura della stazione di Palma Campania.

La suddetta chiusura sarà chiusa, per consentire lavori di ripristino delle barriere di sicurezza, come di seguito indicato:

-dalle 22:00 di mercoledì 31 luglio alle 6:00 di giovedì 1 agosto: in entrata verso Caserta e in uscita per chi proviene da Caserta. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Nola, al km 18+900;

-dalle 22:00 di giovedì 1 alle 6:00 di venerdì 2 agosto: in uscita per chi proviene da Salerno. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Sarno, al km 36+200.