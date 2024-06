A27 VENEZIA-BELLUNO, TRAFFICO SCORREVOLE DOPO INCIDENTE TRA VITTORIO VENETO NORD E FADALTO IN DIREZIONE DI BELLUNO. IN CORSO I RILIEVI

Udine, 18 giugno 2024 – Poco prima delle 17, sull’autostrada A27 Venezia-Belluno nel tratto compreso tra Vittorio Veneto e Fadalto in direzione Belluno, un operaio di una ditta appaltatrice, percorrendo il tratto per raggiungere l’area di cantiere, si è fermato in prossimità del km 64+100 per prestare assistenza al conducente di una vettura ferma in corsia di emergenza. L’operaio ha perso la vita investito da un autocarro in transito. Le dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Stradale. Sul luogo dell’evento, dove non si registrano disagi alla circolazione, sono inoltre intervenuti i soccorsi sanitari e il personale del IX tronco di Udine di Autostrade per l’Italia. Attualmente sono in corso i rilievi da parte delle autorità competenti.